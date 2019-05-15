Спасатели обезвредили артснаряды времен ВОВ в Новосокольническом и Себежском районах

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Новосокольническом и Себежском районах.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 4 июня группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Насва Новосокольнического района обезврежен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.
В деревне Бузани Себежского района группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обезврежен 1 артснаряд калибра 105 мм.