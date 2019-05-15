Происшествия

Руководителя псковской ритуальной фирмы приговорили к условному сроку за мошенничество с деньгами на надгробья ветеранам

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Псковским городским судом 23 мая в отношении преступной деятельности руководителя фирмы ритуальных услуг ООО «Военно-мемориальная компания силовых структур».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в правоохранительных органах, весной текущего года управлением ФСБ России по Западному военному округу выявлена мошенническая схема, организованная данным лицом, по подготовке фиктивных документов на оплату услуг по изготовлению и установке надгробий захороненным ветеранам Великой Отечественной войны. Указанные услуги гражданин фактически не исполнял, а вырученные средства присвоил и использовал в личных целях.

В ходе предварительного следствия следственными органами проведены обыски по месту жительства руководителя фирмы и в офисе ООО «Военно-мемориальная компания силовых структур». На допросе он сознался в содеянном.

На основании собранных доказательств Псковским городским судом руководитель фирмы признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год и три месяца условно с испытательным сроком два года. Также судом удовлетворен иск на оставшуюся для возмещения осужденным сумму в 48 тыс. 990 рублей.