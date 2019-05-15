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В Пыталовском районе многодетной матери отказали в предоставлении маткапитала на погашение долга по кредиту на строительство жилья

Прокуратура Пыталовского района по заявлению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о защите семьи, материнства, отцовства и детства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Закона Псковской области от 06.04.2011 № 1060-ОЗ «О региональном материнском капитале» уполномоченным органом вынесено незаконное решение об отказе многодетной матери в предоставлении регионального материнского капитала на погашение основного долга по кредиту (займу) на строительство жилья после рождения 3-го ребенка в размере 100 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района в адрес руководителя ГКУСО Псковской области «Центр социального обслуживания Пыталовского района» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, многодетной матери выплачены причитающиеся ей денежные средства.