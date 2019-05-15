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Происшествия

В Опочке разыскивают подростка, ушедшего из дома 4 июня

05.06.2019 11:38|ПсковКомментариев: 0

МО МВД России «Опочецкий» разыскивается Никита Букшован, 2002 года рождения. По имеющимся данным, вчера он ушел из дома по месту жительства в городе Опочке. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно мог уехать в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Был одет: спортивная белая кофта в черно-белую клетку, бежевая футболка, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никиты Букшована, просят незамедлительно обратиться в МО МВД России «Опочецкий» по телефонам:(811-38) 2-17-55, 2-22-03, а также в Управление уголовного розыска УМВД России по Псковской области по телефонам:89062232362, 592-751 или 02.

Теги: #пропал человек #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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