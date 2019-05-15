Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Титан Моглинского разлома
выбираем текстильные тапочки
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чтоб сказку сделать болью?
О зоне (особой экономической)
Программа Дней пушкинской поэзии
 
 
 
ещё Происшествия 15.05.2019 10:240 Псковский военнослужащий, по вине которого подчиненный выпрыгнул из окна и сломал ногу, получил штраф 20 тыс. рублей 05.06.2019 12:550 В Пскове обнаружены фальшивые доллары 05.06.2019 11:540 На площади Ленина в Пскове кинологи с собаками проверяют подозрительный рюкзак 05.06.2019 11:490 В Пыталовском районе многодетной матери отказали в предоставлении маткапитала на погашение долга по кредиту на строительство жилья 05.06.2019 11:380 В Опочке разыскивают подростка, ушедшего из дома 4 июня 05.06.2019 10:030 Руководителя псковской ритуальной фирмы приговорили к условному сроку за мошенничество с деньгами на надгробья ветеранам
 
 
 
Самое популярное 03.06.2019 19:478 Установлена личность убийцы спецназовца ГРУ, служившего в Пскове 03.06.2019 12:298 Псковичей ждет аномальная жара 03.06.2019 10:192 Со дня авиакатастрофы у Пскова, повлекшей смерть 14 военнослужащих 334-го авиаполка, прошло 50 лет 02.06.2019 05:153 Машина с псковскими номерами влетела в скопление людей на перекрестке в Петербурге. ВИДЕО 03.06.2019 07:280 В Подмосковье в уличной драке зарезали служившего в Пскове и вступившегося за прохожего спецназовца
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Пскове обнаружены фальшивые доллары

05.06.2019 12:55|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками полиции в Пскове изъята стодолларовая купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в одном из финансовых учреждений областного центра 4 июня выявлена фальшивая банкнота номиналом сто долларов США. По имеющимся сведениям, поступила она от жителя Пскова. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 13 человек
05.06.2019, 13:190 Псковская таможня: добро пожаловать… пожаловаться 05.06.2019, 13:130 Эксперты МГУ открыли обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в ПсковГУ 05.06.2019, 13:100 В Роспотребнадзоре сообщили, что половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения 05.06.2019, 13:090 В отдаленных населенных пунктах отделения Почты России оборудуют телемедицинскими комплексами
05.06.2019, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 05.06.2019, 12:550 В Пскове обнаружены фальшивые доллары 05.06.2019, 12:530 Псковский городской суд удовлетворил иск члена профсоюза работников образования о назначении досрочной пенсии 05.06.2019, 12:433 Экологический ликбез для школьников провели единороссы Пскова
05.06.2019, 12:380 Псковская транспортная прокуратура разъясняет новые правила регистрации и учета беспилотников 05.06.2019, 12:360 Выездной прием граждан в Опочке проведет заместитель главного судебного пристава Псковской области 05.06.2019, 12:260 В Дедовичах состоялась акция «Я с мамой в безопасности!» 05.06.2019, 12:250 Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов вошел в состав ЦК Общероссийского профсоюза
05.06.2019, 12:160 МЧС: Советы автомобилистам в жаркую душную погоду 05.06.2019, 12:060 Центральная городская библиотека Пскова подвела итоги акции «#ПушкинChallenge» 05.06.2019, 12:000 В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту 05.06.2019, 11:561 Московские специалисты проведут для предпринимателей Псковской области семинары по эффективному участию в закупках
05.06.2019, 11:540 На площади Ленина в Пскове кинологи с собаками проверяют подозрительный рюкзак 05.06.2019, 11:510 Полицейские поблагодарили волонтеров за активную работу 05.06.2019, 11:490 В Пыталовском районе многодетной матери отказали в предоставлении маткапитала на погашение долга по кредиту на строительство жилья 05.06.2019, 11:490 В Пскове откроется уникальная выставка деревянной скульптуры
05.06.2019, 11:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: про зону (особую экономическую) 05.06.2019, 11:380 В Опочке разыскивают подростка, ушедшего из дома 4 июня 05.06.2019, 11:340 Работа информационной системы ГИБДД РФ восстановлена 05.06.2019, 11:300 В Псковской области успешно завершен весенний лесокультурный период
05.06.2019, 11:290 У великолучанина, страдающего хроническим психическим расстройством, изъяли водительское удостоверение 05.06.2019, 11:280 Бизнес-сообщество и налоговики Псковской области обсудили применение онлайн-касс налогоплательщиками «третьей волны» 05.06.2019, 11:190 Русский язык, математика и история должны быть школьными приоритетами, уверены россияне 05.06.2019, 11:180 Пенсионный фонд информирует о режиме работы 7 июня
05.06.2019, 11:083 На ряде участков федеральных дорог в Псковской области скоростной режим увеличен до 110 км/ч 05.06.2019, 11:050 52 место заняла Псковская область в весеннем экологическом рейтинге регионов РФ 05.06.2019, 11:020 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 05.06.2019, 10:480 Региональная Кадастровая палата: В каком случае могут отказать в предоставлении сведений ЕГРН
05.06.2019, 10:460 Последние политические события прокомментирует Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 05.06.2019, 10:250 Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов 05.06.2019, 10:050 Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России 05.06.2019, 10:030 Руководителя псковской ритуальной фирмы приговорили к условному сроку за мошенничество с деньгами на надгробья ветеранам
05.06.2019, 09:510 Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года 05.06.2019, 09:490 Спасатели обезвредили артснаряды времен ВОВ в Новосокольническом и Себежском районах 05.06.2019, 09:470 Неустановленный мотоциклист сбил девочку на велосипеде в Пскове и скрылся с места ДТП 05.06.2019, 09:450 В новоржевской деревне Выбор горел автомобиль
05.06.2019, 09:320 У Встречи воздухоплавателей в Великих Луках появился неофициальный гимн 05.06.2019, 09:290 Forbes назвал самую богатую певицу в мире 05.06.2019, 09:171 Международная научно-практическая библиотечная конференция Ганзейских городов «Культура приграничья» состоится в Пскове 05.06.2019, 09:110 Парковка в Москве 12 июня станет бесплатной
05.06.2019, 09:040 Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике 05.06.2019, 08:580 Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии РФ удостоен ордена Жукова 05.06.2019, 08:470 Летний волонтерский трудовой отряд начал работу в Великих Луках 05.06.2019, 08:390 Новый современный жилой квартал «Smart» скоро появится на Запсковье
05.06.2019, 08:300 Инвестиции в золото освободят от НДС 05.06.2019, 08:190 Женщина за рулем «Фольксвагена» не увидела «Газель» из-за ослепившего ее солнца на трассе в Великолукском районе. ФОТО 05.06.2019, 08:120 Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства 05.06.2019, 08:050 Суд продлил до октября срок реализации имущества экс-кандидата в псковские губернаторы
05.06.2019, 08:020 Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон 04.06.2019, 22:400 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Бежаницах 04.06.2019, 22:300 Ученые: чистка зубов защитит от болезни Альцгеймера 04.06.2019, 22:200 Псковичка завоевала бронзу на международных соревнованиях по настольному теннису среди лиц с ПОДА
04.06.2019, 22:161 Бари Алибасова госпитализировали 04.06.2019, 22:033 Псковский музей подвел первые итоги с момента начала ремонтно-реставрационных работ 04.06.2019, 21:450 Депутаты комитета Псковской городской Думы по ЖКХ обсудили тарифы на услуги муниципальных бань 04.06.2019, 21:200 В России захотели учредить звание «Город военно-трудовой славы»
04.06.2019, 21:011 Рособрнадзор заявил, что наблюдателям на ЕГЭ не платят за найденные шпаргалки 04.06.2019, 20:570 Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу 04.06.2019, 20:450 Детский сад в Борисовичах откроется в начале 2020 года 04.06.2019, 20:300 Жительница Острова оплатила долги на сумму более 150 тыс. рублей, чтобы продать квартиру
04.06.2019, 20:102 В Пскове открылся лагерь «Юный спецназовец» 04.06.2019, 19:462 Мост Александра Невского приведут в надлежащее состояние к Ганзейским дням 04.06.2019, 19:200 Сотрудники псковского Центра ГИМС МЧС провели профилактическую беседу с детьми школьного лагеря 04.06.2019, 19:000 Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда
04.06.2019, 18:450 Уголовный розыск продолжает поиски 43-летнего великолучанина, пропавшего в марте 04.06.2019, 18:300 В Пскове пройдет выставка произведений храмового искусства «Свет-Материя-Цвет» 04.06.2019, 18:300 «Совпадение? Не думаю!» 04.06.2019, 18:150 Молодежный совет профсоюзных организаций Великих Лук устроил праздник для детей
04.06.2019, 18:020 До +30 градусов прогнозируют в Псковской области в среду 04.06.2019, 17:460 Выставка «За природу в ответе и взрослые, и дети» открылась в Библиотеке-Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева 04.06.2019, 17:400 «Команда 2018» приглашает стать участником Грантовой школы 04.06.2019, 17:292 Фотофакт: Не ганзейский вид моста Александра Невского
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.