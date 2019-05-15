Происшествия

Личные вещи обнаружила полиция в черном рюкзаке, забытом на площади Ленина

Личные вещи оказались в черном рюкзаке, забытом сегодня на холодильной установке с мороженым на площади Ленина в Пскове.

Как сообщалось ранее, территория вокруг ларька была огорожена, на месте работали специализированные службы.

Смотрите также На площади Ленина в Пскове кинологи с собаками проверяют подозрительный рюкзак

«Это, безусловно, правильно, что граждане сообщили информацию о подозрительном рюкзаке в полицию. Лучше выехать и проверить. Полиция и другие профильные ведомства оперативно прибыли на место. Была проведена проверка, в ходе которой выяснили, что в рюкзаке оказались забытые личные вещи», - пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области.