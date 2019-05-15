Происшествия

238 кг польских томатов уничтожили в Псковской области

В период с 29 мая по 3 июня в Псковской области химико-механическим и механическим способом уничтожено 238 килограммов польских томатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Управления Россельхознадзора.

Ранее в Себежском и Усвятском районах Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано два автомобильных транспортных средства, осуществлявших незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товаров.

По результатам проведения досмотра грузовых отсеков автомобилей были выявлены две партии свежих томатов, общим весом 238 килограммов, на маркировочных этикетках которых указана страна происхождения – Польша.

Вся подкарантинная продукция изъята из оборота и уничтожена в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа.