Происшествия

2800 кур без документов пытались ввезти через границу РФ в Псковской области

3 июня должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 2800 кур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Домашние птицы следовали на двух автомобилях из Республики Беларусь в Ярославль без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и благополучие местности, из которой вывозятся птицы.

Перемещение «живого груза» по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате кур в Республику Беларусь.