Происшествия

На железнодорожном вокзале в Пскове обезврежены «террористы»

4-5 июня оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Сигнал-2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального управления ФСБ, также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти области.

По замыслу учения, в ходе проведения досмотровых мероприятий на железнодорожном вокзале нарядом полиции были остановлены трое подозрительных граждан. При попытке проверки у них документов неизвестные лица оказали вооруженное сопротивление и попытались скрыться. Сотрудники полиции применили табельное оружие. Уходя от преследования сотрудников полиции, злоумышленники под угрозой применения оружия проникли в один из вагонов пассажирского поезда, стоявшего у платформы № 1, объявили пассажиров заложниками.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством начальника УФСБ по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, заложники освобождены.

Подводя итоги учений Алексей Кальян отметил, что поставленные цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовки сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.