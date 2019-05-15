Происшествия

19 тонн манго неизвестного происхождения не допустили к ввозу в Псковскую область

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 19 тонн манго. Фрукты следовали автомобильным транспортом из Нидерландов в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В результате контрольно‒надзорных мероприятий государственными инспекторами Управления выявлено несоответствие информации о стране происхождения продукции, заявленной в реэкспортном фитосанитарном сертификате Нидерландов, и фактически выявленной на маркировочных этикетках упаковок с манго.

В фитосанитарном сертификате в качестве места происхождения фруктов значится Республика Мали, а на маркировке – Перу.

Ввоз партии манго на территорию Российской Федерации запрещен.