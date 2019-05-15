Происшествия

Гражданин Узбекистана украл мобильный телефон из шкафчика в псковском клубе здоровья

Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Узбекистана, долгое время проживающего на территории Российской Федерации, который совершил тайное хищение чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе дознания установлено, что злоумышленник в начале апреля 2019 года находился в клубе здоровья «Оазис» совместно со своей семьей. Находясь в помещении раздевалки указанного заведения, он украл мобильный телефон, который был оставлен его владельцем в незапертом шкафчике.

Уголовное дело направлено мировому судье Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 158 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.