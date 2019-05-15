Происшествия

До 2 лет тюрьмы может получить 60-летний пскович, угрожавший убийством супруге

Прокурор Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 60-летнего псковича, который угрожал убийством своей супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что 15 апреля в ночное время, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения находился по месту жительства. Его супруга, с целью избежания конфликта с ним, ушла в одну из комнат квартиры, прикрыв за собой дверь. Мужчина, желая вызвать у жены чувство тревоги и беспокойства за свою жизнь, взял в руку кухонный нож и стал открывать дверь комнаты, пытаясь войти внутрь. Мужчина высказывал в ее адрес словесную угрозу убийством, указывая, что расправится с ней, зарежет ее, и «если не достанет до сердца, то возьмет вилы из гаража». При этом в приоткрытую дверь демонстрировал лезвие ножа направленного в сторону супруги. Злоумышленник показывал своим агрессивным поведением возможность и желание привести высказанную угрозу в исполнение.

Уголовное дело направлено мировому судье Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.