Происшествия

В Псковской области посадили двоих мужчин за изнасилование девочки и серию других преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих мужчин. Они признаны виновными в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера, десяти эпизодов краж из помещений. Кроме того, один из них дополнительно совершил кражу из жилища и побои, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СКР по Псковской области.

По версии следствия, вечером 15 сентября 2017 года двое мужчин, встретив в одном из муниципальных образований одиноко идущую несовершеннолетнюю, которая возвращалась домой со школьной дискотеки, напали на нее. Угрожая убийством при помощи ножа, они надругались над девочкой. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в какой-то момент родители, разыскивая своего ребенка, проходили совсем рядом. В этот момент злоумышленники крепко удерживали девочку в кустах, закрыв ей рот руками.

В течение суток следователи совместно с полицейскими вышли на след злоумышленников и задержали их. По ходатайству следователя оба фигуранта были заключены судом под стражу.

В ходе дальнейшего расследования были получены доказательства причастности их к десяти эпизодам краж электроинструмента и металлолома из гаражей. Кроме того, один из фигурантов изобличен в краже телефона и ноутбука из жилища знакомых и нанесении побоев ножкой стула своей сожительнице.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.