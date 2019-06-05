Происшествия

В Сочи столкнулись два туристических автобуса

Два туристических автобуса столкнулись в Сочи в воскресенье утром. В результате происшествия пострадали 15 человек, сообщили ТАСС в главке МВД по Краснодарскому краю.

«По количеству пострадавших - 15», - сказали в полиции.

Как сообщили ТАСС в мэрии города, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. «Пострадавшие получили первую медицинскую помощь, кому нужно было лечение, находятся в больнице, по докладу главных врачей, угрозы жизни нет. Ситуация под контролем полностью», - отметил представитель мэрии

Ранее со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщалось о 12 пострадавших, в числе которых один ребенок. Погибших нет. На место происшествия выехало 19 бригад скорой помощи.

По данным правоохранительных органов, ДТП произошло в Адлерском районе Сочи - один автобус не уступил дорогу другому.

Сотрудники правоохранительных органов регулируют движение на этом участке трассы.