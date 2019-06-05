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Стали известны подробнности падения рабочего со строительных лесов в Пскове

Рабочего, пострадавшего от падения со строительных лесов на площади Ленина, зовут Вениамин Лупаштян, 1993 года рождения. Он живет в Пскове с 2007 года, имеет местную прописку, у него молодая жена, тоже из Пскова, - свадьба состоялась в августе прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из группы «Жесть по-Псковски», в которой один из родственников пострадавшего написал обращение ко всем, кто помог в спасении жизни молодого человека.

Фото из социальных сетей пострадавшего. «Он работал на фасаде данного здания с конца апреля текущего года, исполнял там функции бригадира. Исключительно из-за своей ответсвенности и исполнительности он оказался в тот день на тех лесах, несмотря на жару, один. ЧП произошло 6 июня в 17:30. По всей видимости, от солнца и красочных паров у него закружилась голова и, попытавшись прийти в себя, он облокотился о пустоту и не смог удержаться», - рассказывает старшая сестра пострадавшего.





Очевидцы рассказывают, что Вениамин Лупаштян до последнего боролся, пытаясь ухватиться за поручни, сетку. После падения он оставался в сознании до приезда скорой.

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«Вся наша семья выражает огромную благодарность неравнодушным людям, вызвавшим скорую помощь, тех, кто находился рядом и пытался помочь до их приезда, тех, кто помогал погрузить в машину. Невероятно благодарны своевременной и высококвалифицированно оказанной медицинской помощи-медикам,хирургам,сделавшим всевозможное,чтобы он остался жив. И он жив!!! Благодаря вам, отзывчивые люди и настоящие профессионалы своего дела», - пишет Анна Лупаштян.



Со слов родственников, у Вениамина Лупаштяна множественные переломы и повреждения внутренних органов, состояние оценивалось как крайне тяжелое. Сейчас он переведен в общую терапию в хирургическом отделении.