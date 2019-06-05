Происшествия

Житель Великих Лук приговорен за незаконный сбыт наркотиков





Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

В суде установлено, что мужчина, имея умысел на незаконный сбыт наркотического средства, продал 0,95 грамма наркотика растительного происхождения, за который он попросил у покупателя тысячу рублей. При продаже он передал запрещенное вещество другому мужчине из рук в руки.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.



