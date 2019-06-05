Происшествия

Великолучанин осужден и лишен прав за вождение в нетрезвом виде





Житель города Великие Луки приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки.

В суде установлено, что гражданин, в соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка № 40 города Великие Луки Псковской области от 18 февраля текущего года, признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

16 марта, примерно в 23 часа 50 минут мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, завел двигатель и начал движение. В пути следования в 00:05 17 марта мужчина остановлен сотрудниками на Октябрьском проспекте Великих Лук.

В связи с наличием достаточных данных полагать, что гражданин управляет транспортным средством в состоянии опьянения, он был отстранен сотрудниками от управления транспортным средством. После чего, в нарушение требований мужчина не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.







