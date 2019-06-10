Происшествия

1,5-годовалая девочка погибла, выпав из окна в Стругах Красных

8 июня в поселке Струги Красные 1,5-годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного жилого дома. В результате полученных травм ребенок скончался, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

«К сожалению, с наступлением теплого времени года падение из окон (балконов) - становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности», - подчеркнули в следственном управлении.

Следственное управление СКР по Псковской области призывает:

1. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!

2. Не надейтесь на москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно!

Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.