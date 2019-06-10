Происшествия

Полицией установлено местонахождение находившихся в розыске петербурженки и псковича

Полицией установлено местонахождение находившихся в розыске Татьяны Басковой и Владимира Пшеничнова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что утром 6 июня текущего года в городе Печоры жительница Санкт-Петербурга Татьяна Баскова, 1977 года рождения, ушла из Дома паломника и не вернулась. В результате проведенных мероприятий эту женщину нашли на территории Печорского района.

А в Псковском районе вечером 3 июня из дачного дома ушел пскович Владимир Пшеничнов, 1950 года рождения. Вчера уголовным розыском установлено, что он находится в областном центре, с ним все в порядке.

Стражи порядка выражают благодарность представителям средств массовой информации и всем гражданам, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске этих лиц.