Происшествия

Безработный 37-летний великолучанин украл из магазина пылесос и игровую приставку

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 27 мая текущего года из магазина по улице Ботвина в Великих Луках свободным доступом была совершена кража пылесоса. А 31 мая из этого же магазина похитили игровую приставку. Причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

В данных противоправных деяниях подозревается безработный 37-летний великолучанин, ранее судимый, в том числе за хищения. Раскрыть эти кражи полиции во многом помогли записи с камер видеонаблюдения. Возбуждены уголовные дела. В ходе обысков часть похищенного изъята.

В городе на Ловати 19 мая в подсобном помещении организации по улице Литейной у сотрудницы был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. В краже подозревается работница этой же организации, 1972 года рождения. Проводится проверка.

В деревне Рысино Локнянского района в период с марта по июнь текущего года из пристройки дома свободным доступом была совершена кража двух бензопил. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного хищения. Это – не работающий житель поселка Локня, 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

А в Себежском районе вечером 9 июня на озере вблизи деревни Эпимахово у гражданки свободным доступом похитили мобильный телефон. В этой краже подозревается мужчина, 1988 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.