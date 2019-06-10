Происшествия

В куньинской деревне Прихабы грозовой разряд стал причиной пожара

В 12.34 8 июня поступило сообщение о возгорании в здании на улице Новгородской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в производственном здании выгорело одно из помещений. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при работе с электрооборудованием.

В 14.11 8 июня сгорел сарай в деревне Прихабы в Куньинском районе. Предположительная причина пожара - грозовой разряд. Сотрудниками МЧС спасены близлежащий жилой дом и хозпостройка.

В 03.40 9 июня сгорел сарай в СНТ «Пристань-1» в Псковском районе. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 03.55 9 июня поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Филиппково в Дновском районе. В результате пожара сгорела пристройка к бане. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 21.26 9 июня жилой дом выгорел изнутри по всей площади на улице Южной в деревне Воронич в Пушкиногорском районе. Причина пожара - замыкание электропроводки в доме на 2 этаже. Погибших и пострадавших нет.