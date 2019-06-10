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Уголовное дело, возбужденное по фактам сбыта наркотиков двумя псковичами, направлено в суд

Следственным отделением Псковского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного сбыта наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе проведенного предварительного следствия установлено, что в течение месяца двое молодых людей получали от неустановленного лица крупные партии наркотического средства - метилэфедрон. Затем забирали запрещенное вещество, расфасовывали его на мелкие партии и перевозили к месту назначения для последующей передачи наркозависимым лицам. При помощи принадлежащих им мобильных телефонов, они производили фотофиксацию участков местности с тайниками, составляли их описание, и в ходе переписки через сеть Интернет передавали за вознаграждение в виде криптовалюты «Bitcoin» данные сведения неустановленному лицу, для дальнейшего координирования местонахождения помещенной «закладки» и обеспечения возможности ее нахождения покупателем.

Возраст обвиняемых - 22 и 24 года, оба нигде не работают и не учатся. По материалам расследованного уголовного дела установлен 41 эпизод их противоправной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено Псковским транспортным прокурором и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.