Происшествия

Псковские судебные приставы арестовали «Инфинити» мужчины за долги в размере 2 млн рублей

Судебные приставы арестовали дорогостоящий автомобиль гражданина, задолженность которого по исполнительным производствам составляет около 2 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении должника в ОСП Печорского и Палкинского районов находится 7 исполнительных производств на общую сумму около 2 миллионов рублей.

Все исполнительные документы поступили в службу в период с 2017 по 2019 год. Это непогашенные задолженности, по алиментам, по штрафам ГИБДД и иным видам задолженностей.

Данные долговые обязательства гражданин не исполняет. В рамках исполнительного производства судебный пристав применил меры принудительного исполнения. Среди них запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банке или иной кредитной организации. Кроме того, судебный пристав-исполнитель установил, что за должником зарегистрировано автотранспортное средство - внедорожник «Инфинити». В связи с этим судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста автомобиля.

Теперь, если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет передан на реализацию. А полученные от реализации денежные средства перечислены в счет погашения имеющихся у должника долгов. Отметим, что в 2019 году под арест судебных приставов региона попало уже 178 автомобилей общей стоимостью свыше 240 миллионов рублей.