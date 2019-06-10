Происшествия

Два пожара с разницей в несколько часов произошли на улице Ленина в Печорах. ВИДЕО

Два пожара в нежилых домах произошли 10 и 11 июня на улице Ленина в городе Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 21.06 10 июня поступило сообщение о возгорании нежилого дома размером 10 на 12 метров, а в 02.36 11 июня сгорел нежилой дом размером 8 на 12 метров.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

По предварительным данным, оба пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Погибших и пострадавших нет.