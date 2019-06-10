Происшествия

Двух попугаев «сняли» с поезда «Рига - Москва» и вернули в Латвию

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» запрещен ввоз двух попугаев. Птицы перевозились в багаже пассажира в скором поезде «Рига – Москва». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение птиц и эпизоотическое благополучие территории, с которой они поступили.

Ввоз двух попугаев на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Оформлена декларация о возврате птиц в ЕС.