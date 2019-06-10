Происшествия

Кошелек с деньгами похитили в магазине у островички

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, задержал граждан, которые подозреваются в совершении краже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Острове в одном из магазинов на улице Освобождения, неизвестные, похитили у женщины кошелек с деньгами в сумме 5000 рублей.

Приметы лиц совершивших кражу, были переданы экипажам вневедомственной охраны.

В ходе отработки территории, у дома на Карла Маркса подозреваемые, мужчина и женщина были задержаны.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.