Происшествия

В Красногородске на 5 месяцев исправительных работ осуждена женщина за неуплату алиментов

Прокурором Красногородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвинялась в неуплате без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе судебного следствия установлено, что женщина в июле 2018 года была ограничена судом в родительских правах в отношении своих детей 2012 и 2014 года рождения, при этом суд обязал ее уплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 заработка.

Данное обстоятельство никаким образом не повлияло на поведение матери. Детьми она не интересуется, алименты не уплачиваются. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности и разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона, она не изменила свой образ жизни, долг по алиментам составил более 110 тыс. рублей. Более того, уже после направления уголовного дела в суд женщина (с учетом мнения прокурора) была лишена родительских прав, но даже будучи оповещенной о судебном заседании и призывы матери прийти в суд она высказала свое полное безразличие к их судьбе.

С учетом позиции прокурора, учитывая судимость за аналогичное преступление, мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области назначил наказание подсудимой в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу и не обжалован.

Дети в настоящее время находятся под опекой родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает.