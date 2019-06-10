Происшествия

В печорском Шумилкино горел «Мерседес»

В 22.05 11 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Прибрежной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в жилом доме на 2 квартиры сгорела кровля на площади 40 кв. м. Предположительная причина пожара - занесение постороннего источника огня.

В 23.40 11 июня сарай размером 10 на 6 метров в деревне Верхоляне в Гдовском районе. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в сарай.

В 06.43 12 июня поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Шумилкино в Печорском районе. Сгорел автомобиль «Мерседес Е 200» 1998 года выпуска. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

В 18.46 12 июня произошел пожар на балконе в квартире на улице Алтаева в Пскове. В трехкомнатной квартире также закопчена кухня по всей площади. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.