Происшествия

В партии картофеля сотрудники псковского Россельхознадзора обнаружили «тайник»

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке административной границы Российской Федерации в деревне Долосцы был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии белорусского продовольственного картофеля. Груз следовал автомобильным транспортом из деревни Гири Республики Беларусь для дальнейшей реализации на одном из рынков Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления выявили нарушение «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза». В грузовом отсеке автомобиля под сетками с продовольственным картофелем, общим весом 3,98 тонн, обнаружен деревянный короб с подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска – свежие яблоки. На партию яблок, общим весом 300 килограммов, был представлен фитосанитарный сертификат от 19 декабря 2018 года, действие которого истекло 1 января 2019 года. Таким образом, на партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска не представлен фитосанитарный сертификат.

Ввоз указанной продукции на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения физическому лицу выдано предписание о возврате груза на территорию Республики Беларусь.