Происшествия

«Сотрудник службы безопасности банка» обманул великолучанина на 119 тыс. рублей

В результате действий мошенников великолучанин и гостья из Московской области лишились денег.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, по версии следствия, 11 июня 44-летней жительнице Московской области, приехавшей в гости в город на Ловати, на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги.

Однако, женщина на эту уловку не поддалась. Но через некоторое время ей с другого номера телефона перезвонил еще один незнакомец, который представился работником колл-центра банка и подтвердил, что у гражданки может произойти несанкционированное списание денег. А для выхода из сложившейся ситуации необходимо перевести денежные средства на другой адрес, что женщина и сделала. И в итоге, лишилась 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Здесь же в Великих Луках 11 июня 47-летнему горожанину позвонил неизвестный, который тоже представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты мужчины кто-то пытается снять деньги. И чтобы этого избежать, следует перевести денежные средства на другой счет. Великолучанин передал реквизиты своей карты. В результате, с нее сняли 119 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что данный случай в регионе, к сожалению, далеко не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у неизвестных «доброжелателей».