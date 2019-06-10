Происшествия

Уроженца Псковской области подозревают в убийстве топором собутыльника под Петербургом

38-летнего уроженца Псковской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области. Ранее неоднократно судимый мужчина арестован, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на следственные органы. По данным журналистов, преступление было совершено в садоводстве «Шунгорово» в Ломоносовском районе Ленобласти.

По версии следствия, подозреваемый, в последнее время проживавший в садоводстве у своего знакомого, взялся за нож и топор вечером 10 июня, когда компания из трех мужчин распивала спиртное в одном из дачных домов. Причиной конфликта стал разговор с другим рецидивистом, 50-летним уроженцем Краснодарского края. Спорили о тюремных понятиях.

Хозяин дачи помог вывезти тело умершего от ран и сбросить в придорожную канаву.

Ранее 47news сообщал о задержании подручного. Его отпустили под подписку о невыезде.