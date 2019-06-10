Происшествия

Псковичку убили в Подмосковье

В городе Кашира (Московская область) обнаружен труп жительницы Псковской области 1981 года рождения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщину обнаружили в квартире жилого дома. У погибшей выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

Сотрудники уголовного розыска уже выявили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения.

По предварительной информации, убийство было совершено в ходе ссоры во время совместного распития алкогольных напитков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».