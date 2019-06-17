Происшествия

9 лет тюрьмы получили уроженцы Новгородской области за сбыт наркотиков на территории Пскова

Прокуратурой Пскова поддержано государственное обвинение в отношении 23-летнего и 27-летнего уроженцев Новгородской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В суде установлено, что в июле 2017 года для продажи наркотических средств на территории Псковской области создано преступное сообщество, члены которого объединились в целях совместного совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории региона для получения финансовой выгоды на протяжении неограниченного времени.

В начале декабря 2017 года, мужчины вошли в состав звена «закладчики» преступного сообщества. В указанный период времени они систематически помещали наркотические средства в места закладок на территории Пскова, а информацию о данных закладках сообщали неустановленному участнику звена «куратор» преступного сообщества для продажи покупателям с использованием сети «Интернет» в соответствии со схемой незаконного сбыта наркотических средств в преступном сообществе.

Таким образом, злоумышленники указанным способом разместили 13 закладок наркотического средства (производное Н-метилэфедрона) в значительном размере на территории Пскова, которые были изъяты сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области в ходе осмотров места происшествия.

Кроме того, один из мужчин хранил без цели сбыта по месту жительства наркотическое средство (производное Н-метилэфедрона) в значительном размере, которое было изъято в ходе проведения обыска.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а другому - 9 лет 1 месяц.

Отбывать назначенное наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.