Происшествия

Дикие собаки нападают на домашний скот в Новоржевском районе

Житель деревни Макарово в Новоржевском районе на сайте ведерников.рф просит решить вопрос с отстрелом диких собак.

Мужчина пишет, что еще в прошлом году были нападения на стадо овец: прямо на пастбище загрызли 12 голов в деревне Макарово, в другом стаде - 8 овец и в деревне Кузьмино прямо у дома хозяев загрызли 2 ягнят.

«В этом году в конце мая снова поели 9 голов из стада в нашей деревне. Собаки здоровые, среди них видели кавказскую овчарку, очень страшно местным жителям, летом много детей», - пишет местный житель.

По его словам, дикие собаки обитают около молокозавода в городе Новоржеве. Жители деревни обращались к главе районной администрации, но получили ответ о нехватке средств на отлов животных.