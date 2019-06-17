Происшествия

Великолучанка в соцсети попросила вернуть утерянный телефон и лишилась 5 тыс. рублей

15 июня жительница Великих Лук в социальной сети разместила объявление с просьбой вернуть телефон, который потеряла ее дочь. Спустя несколько часов ей позвонил неизвестный и представился скупщиком.

Мужчина сообщил, что он готов вернуть телефон, правда, за вознаграждение. Великолучанка перевела на его номер телефона 5000 рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, сотрудники ведомства установили, что телефон, с которого звонил злодей, зарегистрирован в Оренбургской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.