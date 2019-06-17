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Уголовный розыск по городу Пскову продолжает поиски верующего пенсионера

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Владимир Григорьев,1954 года рождения. По имеющимся данным, 23 февраля 2017 года он ушел с места жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно. Григорьев является уроженцем города Петрозаводска. Он соблюдает церковные каноны, посещает монастыри, а также памятные места, почитаемые верующими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие черные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: светлая водолазка, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», черные ботинки на шнурках. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Григорьева, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.