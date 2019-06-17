Происшествия

Жителя Великолукского района уличили в краже кошелька у покупателя магазина

Жителя Великолукского района уличили в краже кошелька у покупателя магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, кража произошла еще 7 июня. В магазине на проспекте Гагарина у мужчины 1954 года рождения украли кошелек. Ущерб составил более 23 000 рублей.

Как пояснили в ведомстве, мужчина оставил свой бумажник на столике для укладки покупок. С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался житель Великолукского района 1972 года рождения. Кошелек изъяли. По данному факту проводится проверка.