Происшествия

Продукты на 3000 рублей похитил из охраняемого магазина на Рижском проспекте 35-летний пскович

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 16 июня около 16.20 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания на сумму более 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.