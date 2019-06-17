Происшествия

В Пустошке изъята фальшивая пятитысячная банкнота, поступившая от пожилой женщины

Полицией изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была выявлена 14 июня в финансовом учреждении города Пустошки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, фальшивая купюра поступила от пожилой жительницы Пустошкинского района. Проводится проверка.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.