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Стала известна причина неоперативного реагирования скорой на вызов к умирающему жителю Печорского района

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответила на сообщение, опубликованное на сайте губернатора ведерников.рф, что к умирающему жителю Нового Изборска Печорского района скорая помощь не успела из-за недостатка фельдшеров в Печорской районной больнице.

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«В Новом Изборске 24 мая умер мужчина 44 лет. Скорую вызвали в 19.33. Нам ответили, что у них одна машина, и сейчас они на вызове. Через 1,5 часа соседи перезвонили. Ответ - тот же. Позднее - позвонила я. Ответ - тот же. Далее еще были звонки. Но скорая прибыла в 22.30. На весь район - одна машина. Как такое может быть? Почему другие районы получают машины? В чем мы провинились? В чем провинились работники скорой?» - гласило сообщение.

Ответ Марины Гаращенко был следующим: «Печорская районная больница не испытывает потребности в автомобилях скорой медицинской помощи. В дополнение к имеющимся ранее, в феврале текущего года, больницей были получены еще два новых автомобиля. Основной проблемой в настоящее время является дефицит медицинских кадров, как в Печорском районе, так и в целом по области. В связи с недостаточным количеством фельдшеров скорой медицинской помощи в Печорской районной больнице в ближайшее время планируется организовать оказание данного вида помощи жителям района силами Псковской станции скорой медицинской помощи».