Происшествия

Псковская швея осуждена за покупку поддельных больничных

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней уроженки Порховского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что женщина, будучи официально трудоустроенной у индивидуального предпринимателя в городе Пскове в должности швеи, без уважительной причины в октябре 2018 года совершила прогул. Опасаясь быть уволенной с работы, подсудимая приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспособности, якобы выданный от имени терапевта Псковской областной клинической больницы, содержащий заведомо ложные сведения о том, что в период прогула (в октябре 2018 года) она находилась на лечении в данном медицинском учреждении и была нетрудоспособна. Далее данный листок нетрудоспособности женщина предъявила по месту работы в качестве официального документа, подтверждающего ее временное освобождение от работы.

Аналогичное преступление уроженка злоумышленница совершила повторно через несколько месяцев, в 2019 году.

Приговором мирового судьи судебного участка №27 г.Пскова женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.327 ч.3, 327 ч.3 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Мировым судьей судебного участка №27 г.Пскова в отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор и с учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 5%.