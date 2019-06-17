Происшествия

В колонию строгого режима отправился пскович за кражу трусов, носков и скраба

За мелкое хищение чужого имущества осужден пскович 1986 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, установлено, что подсудимый ранее был подвергнут административному наказанию по ч.2 ст.7.27 КоАП РФ, то есть за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей. Несмотря на указанное обстоятельство, в середине марта 2019 г . злоумышленник совершил хищение мужских трусов, нескольких пар носков, скраба для лица на общую сумму 354 рубля 60 коп. из торгового зала магазина «Улыбка Радуги».

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих и отягчающего обстоятельства (рецидив преступлений), назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.