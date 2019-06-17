Происшествия

В Пскове предстала перед судом женщина, расплатившаяся в кафе найденной банковской картой

За мошенничество с использованием электронных средств платежа осуждена 49-летняя жительница города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суде установлено, что в феврале в помещении кафе «Крепышка» на Октябрьском проспекте подсудимая нашла банковскую карту со встроенной системой бесконтактного способа проведения операции и с ее помощью совершила оплату товаров, подводя ее к терминалу, установленному в кафе, совершив хищение принадлежащих потерпевшему 4550 рублей.

Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, с учетом данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.