Происшествия

Пскович воспользовался доверчивостью своего знакомого и взял на его имя кредит

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, который взял кредит, незаконно воспользовавшись банковской картой знакомого.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, города, в суде установлено, что в середине ноября 2018 года, пскович, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в принадлежащей его знакомому квартире, имея доступ к его банковской карте, решил проверить баланс денежных средств. Для этого подсудимый, используя банковскую карту потерпевшего, ноутбук и мобильный телефон, вошел в онлайн-банк, получив доступ расчетному счету, открытого на имя знакомого.

В ходе просмотра личного кабинета злоумышленник увидел информацию, что на имя потерпевшего имеется возможность оформления кредита на 250 000 рублей.

Пскович подтвердил информацию о получении желаемой суммы в размере 250 000 рублей с процентной ставкой 19,9%. Выполнив все действия, необходимые для оформления кредита, заведомо зная о том, что выплаты по кредиту производиться им не будут, заключил с банком кредитный договор, в результате на расчетный счет потерпевшего были зачислены денежные средства.

Затем злоумышленник обналичил 250 тысяч рублей, обратил их в личную собственность и распорядился ими по своему усмотрению.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину).

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.