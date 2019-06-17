Происшествия

Пожизненный срок грозит задержанному в Шумилкино гражданину Латвии за контрабанду 122 кг гашиша

Прокурором Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Латвийской Республики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что ночью 9 февраля 2018 года мужчина, исполняя свою роль в преступной группе, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств, на автомобиле прибыл на таможенный пост МАПП «Шумилкино» Псковской таможни.

В ходе обследования автомобиля сотрудниками правоохранительных органов в тайнике, оборудованном в багажном отсеке автомобиля, было обнаружено и изъято более 122 кг гашиша.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский областной суд.

Санкция п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.