Происшествия

Рецидивист из Невельского района приговорен к 3 годам колонии за грабеж и кражу

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Приговором Невельского районного суда Псковской области он признан виновным в совершении грабежа, то есть открытом хищении чужого имущества, в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину и краже, совершенной с незаконным проникновением в хранилище.

В суде установлено, что 11 февраля из магазина «Магнит» в городе Невель Псковской области мужчина открыто похитил со стеллажа магазина товарно-материальные ценности на общую сумму 729 рублей 9 копеек, которые спрятал сумку и не оплатив за них на кассе. Мужчина направился к выходу из магазина, но был остановлен директором магазина, которая потребовала прекратить преступные действия и вернуть похищенное. Поняв, что его действия перестали быть тайными, проигнорировав законные требования последней, мужчина убежал с похищенным из магазина и скрылся.

Он же, 09.марта находясь в одной из квартир в доме № 3 по улице Рошаля в Невеле, тайно похитил находящийся на столе в спальной комнате ноутбук марки «Acer» стоимостью 20 000 рублей. Ноутбук принадлежал его знакомому.

02 апреля тот же мужчина открыл дверь и незаконно проник внутрь сарая, расположенного во дворе дома дома 7 по улице Красноармейская, откуда тайно похитил велосипед марки стоимостью 7 000 рублей, принадлежащий местной жительнице.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих наказание обстоятельств и наличия в действиях виновного рецидива преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.