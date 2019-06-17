Происшествия

На 180 часов обязательных работ осужден житель Невельского района

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в межрайонной прокуратуре.

Приговором Невельского районного суда Псковской области он признан виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде установлено, что 9 марта мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме, расположенном по улице Свердлова в городе Невеле Псковской области, в ходе возникшей на почве личных неприязненных отношений ссоры с женщиной, нанес ей стеклянной банкой емкостью 1 литр удар в область головы, чем причинил последней физическую боль и телесные повреждения в виде раны теменной области головы и сотрясение головного мозга.

С учетом позиции государственного обвинителя и иных заслуживающих внимание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.