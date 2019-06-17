Происшествия

Псковские пограничники задержали семь азиатов в Печорском районе

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон - 2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Лавровской волости Печорского района в полукилометре от линии государственной границы. В результате скоординированных совместных действий пограничники задержали семерых выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии. Иностранцев сопровождал 24-летний россиянин - местный житель.

Точное местонахождение злоумышленников на приграничной территории в минимально кротчайшие сроки удалось установить с помощью технических средств охраны границы.

Злоумышленники задержаны в административном порядке на срок до 48 часов. Выясняются все обстоятельства и мотивы совершения правонарушения, проводятся административно-процессуальные действия.

Пограничное управление напоминает о том, что ответственность за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена статьей 322 УК РФ. Максимальная ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.