Происшествия

На 10 лет может отправиться за решетку куньинский подросток, пустивший в ход нож

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении несовершеннолетнего жителя поселка Кунья, который совершил преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в начале ноября 2018 года вечером в гараже в Кунье между двумя несовершеннолетними парнями возникла ссора в связи с тем, что потерпевшего не устраивал круг общения обвиняемого. В ходе данной ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил потерпевшего складным ножом в область живота. Потерпевшему была причинена проникающая колото-резаная рана с повреждением внутренних органов, а также выпадением части большого сальника из брюшной полости. Данное повреждение причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Санкция данного тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.