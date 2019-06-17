Происшествия

Жителя Куньи, избившего полицейского, заключили под стражу на два месяца

Прокурор Куньинского района признал законными и обоснованными постановления дознавателя и следователя о возбуждении уголовного дела по факту совершения двух преступлений жителем поселка Кунья, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 13 июня в вечернее время суток дома по месту жительства у обвиняемого с сожительницей возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого обвиняемый высказывал угрозы убийством, применял насилие к потерпевшей, отчего та упала в обморок. Очнувшись, сожительница вызвала полицию.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный начал брать объяснения у потерпевшей. Обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности участкового, находящегося на службе, начал высказывать угрозы расправы в отношении сотрудника полиции, после чего ударил его кулаком по лицу.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя, поддержанного прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.